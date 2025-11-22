FOTO: Incendiu puternic la o casă din comuna Prăjești! – UPDATE

UPDATE: „Incendiul este lichidat. A ars acoperisul casei pe cca. 120 mp și bunuri din interior.

Cauza probabilă: amplasarea necorespunzatoare a materialelor combustibile față de mijloace de încălzit” – ISU Bacău

Știrea inițială: Astăzi, în jurul orei 10:44, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o casă în comuna Prăjești.

Pentru gestionarea situației au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu 2 autospeciale de stingere cu apă si spumă.

„Ajunși la locul indicat, s-a constatat faptul că flacăra se manifesta la o casă de locuit pe o suprafață de cca 120 mp. În aceste momente incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare. Misiunea este în dinamică”, transmite ISU Bacău.