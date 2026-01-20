FOTO: Incendiu puternic în satul Lupesti, comuna Mănăstirea Cașin – au ars 3 case UPDATE

Update: Incendiul produs în comuna Mănăstirea Cașin a fost lichidat. Pentru gestionarea situației de urgență au acționat 21 de pompieri militari.

„În urma evenimentului au ars 3 case de locuit și 3 anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, construcțiile fiind situate foarte aproape una de cealaltă, ceea ce a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor”, transmite ISU Bacău.

În aceste momente, echipajele operative acționează pentru înlăturarea efectelor negative și stabilirea măsurilor complementare.

„Intervenția a presupus un efort susținut al pompierilor, care au acționat în condiții dificile din cauza accesului îngreunat la gospodării, dar și pe fondul vremii cu temperaturi negative extreme”, mai precizează ISU Bacău.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

Știrea inițială: O gospodărie din satul Lupești, comuna Mănăstirea Cașin a fost cuprinsă de flăcări, în această seară.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autofreză, o autospecială pentru intervenții și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă generalizat la două case de locuit și două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

În aceste momente, incendiul este localizat, iar echipajele acționează pentru lichidare.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!