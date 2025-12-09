FOTO: Incendiu puternic la o gospodărie din comuna Agăș

Pompierii militari au intervenit în această dimineață pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă situată în localitatea Agăș.

Forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești s-au deplasat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și autofreza, pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

În urma incendiului au ars o casă de locuit și două anexe gospodărești pe o suprafață de circa 150 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului este stabilită ca fiind coș de fum deteriorat.