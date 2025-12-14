FOTO! Incendiu puternic la o gospodărie din localitaea Gura Văii

Un puternic incendiu a izbucnit în cursul acestei seri la o gospodărie din localitatea Gura Văii, județul Bacău.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit cu trei autospeciale de stingere. De asemenea, la fața locului s-a prezentat și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență local.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată. S-a intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma incendiului, a ars o casă pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un coș de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.