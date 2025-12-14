Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / FOTO! Incendiu puternic la o gospodărie din localitaea Gura Văii

FOTO! Incendiu puternic la o gospodărie din localitaea Gura Văii

Lasă un comentariu

Un puternic incendiu a izbucnit în cursul acestei seri la o gospodărie din localitatea Gura Văii, județul Bacău.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit cu trei autospeciale de stingere. De asemenea, la fața locului s-a prezentat și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență local.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată. S-a intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma incendiului, a ars o casă pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un coș de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *