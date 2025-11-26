Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / FOTO Incendiu puternic la un grajd din localitatea Lapoș, Dărmănești! Pompierii intervin în aceste momente – Update

FOTO Incendiu puternic la un grajd din localitatea Lapoș, Dărmănești! Pompierii intervin în aceste momente – Update

Lasă un comentariu

Update: „Urmare incendiu: Au ars cca. 400 mp de adăpost animale și anexe gospodărești. Au fost salavate patru porcine, două bovine și mai multe păsări. Cauza probabilă: coș de fum amplasat necorespunzator față de materiale combustibile”, transmite ISU Bacău.


Știrea inițială: În această dimineață, în jurul orei 05.05, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu, pe raza localității Dărmănești, sat Lapoș.

S-a constatat faptul că incendiul se manifesta la un adăpost pentru animale și anexe, pe o suprafață de aproximativ 400 mp. Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu patru autospeciale de stingere și ambulanța SMURD.

La fața locului s-a deplasat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dărmănești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În acest moment incendiul este localizat, se intervine pentru lichidare. Misiunea este in dinamică.

Vom reveni.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *