FOTO Incendiu puternic la un grajd din localitatea Lapoș, Dărmănești! Pompierii intervin în aceste momente – Update

Update: „Urmare incendiu: Au ars cca. 400 mp de adăpost animale și anexe gospodărești. Au fost salavate patru porcine, două bovine și mai multe păsări. Cauza probabilă: coș de fum amplasat necorespunzator față de materiale combustibile”, transmite ISU Bacău.



Știrea inițială: În această dimineață, în jurul orei 05.05, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu, pe raza localității Dărmănești, sat Lapoș.

S-a constatat faptul că incendiul se manifesta la un adăpost pentru animale și anexe, pe o suprafață de aproximativ 400 mp. Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu patru autospeciale de stingere și ambulanța SMURD.

La fața locului s-a deplasat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dărmănești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În acest moment incendiul este localizat, se intervine pentru lichidare. Misiunea este in dinamică.

Vom reveni.