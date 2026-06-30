FOTO Intervenție pirotehnică în Oituz: muniție neexplodată din Primul Război Mondial, distrusă controlat

Zilele acestea, echipa pirotehnică din cadrul ISU Bacău a intervenit în comuna Oituz, în urma unei sesizări privind descoperirea mai multor elemente de muniție rămase neexplodate, provenite din timpul Primului Război Mondial. Acestea au fost identificate în timpul unor lucrări de punere în valoare a arborilor, într-o zonă forestieră greu accesibilă, unde accesul echipelor de intervenție a fost posibil exclusiv pedestru.

La locul indicat a fost identificat un proiectil exploziv calibru 150 mm, aflat pe un teren accidentat și abrupt, aspect care a îngreunat semnificativ misiunea pirotehnicienilor.

În urma evaluării riscurilor și având în vedere calibrul muniției, starea acesteia și imposibilitatea transportării în siguranță, specialiștii au decis distrugerea proiectilului prin explozie controlată, chiar în zona în care acesta a fost descoperit.

Pe timpul retragerii din teren, echipa pirotehnică a mai identificat și ridicat alte două proiectile de calibre mai mici și două grenade defensive din aceeași zonă forestieră, acestea fiind destinate distrugerii ulterioare.

Misiunea a implicat un efort susținut din partea echipajului, având în vedere specificul intervenției.

Această intervenție confirmă faptul că, în zonele afectate de conflictele armate, pot fi descoperite în continuare elemente de muniție neexplodate, chiar și la mai bine de un secol de la încheierea acestora, care reprezintă un pericol real și permanent pentru populație.

Manipularea sau intervenția de către persoane neautorizate poate avea consecințe grave, motiv pentru care este esențial ca acestea să fie lăsate în poziția în care sunt găsite și să fie anunțate imediat autoritățile competente.

În anii anteriori, astfel de situații au generat accidente în care au fost implicați atât lucrători din domeniul forestier, cât și turiști sau persoane aflate întâmplător în zonele respective.

Având în vedere începerea sezonului de drumeții și creșterea activităților în zonele împădurite, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență sporită și să acorde o atenție deosebită obiectelor metalice suspecte.

Ce trebuie să faci în cazul descoperirii unor muniții neexplodate? Iată recomandările specialiștilor:

nu le atingeți și nu le mișcați;

nu le loviți și nu încercați să le demontați;

îndepărtați-vă și împiedicați accesul altor persoane;

apelați imediat numărul unic pentru situații de urgență 112 și indicați cât mai exact locația.

O reacție corectă poate preveni producerea unor tragedii.