FOTO: Intervenții pentru deszăpezirea Bacăului. Viceprimarul Bulai: „Recomandăm prudență în trafic”

Circulația în municipiul Bacău se desfășoară în condiții de iarnă după ninsorile și vântul din ultimele ore, autoritățile locale mobilizând zeci de utilaje și peste o sută de lucrători pentru menținerea carosabilului practicabil. Potrivit informării transmise Ziarului de Bacău de viceprimarul Leonard Bulai, intervențiile au început marți seară și au continuat pe tot parcursul nopții.

Foto Petrom Șerbănești

Începând cu ora 19.00 au acționat 10 autospeciale cu lamă și material antiderapant, sprijinite de trei utilaje tip încărcător, atât pe arterele principale, cât și pe străzile secundare. Echipele au urmărit prevenirea formării poleiului și viabilizarea căilor de circulație prin degajarea repetată a zăpezii, în condiții de ninsoare și vânt.

Foto cartierul Șerbănești

De la primele ore ale dimineții, intervențiile s-au extins pe trotuare, unde s-a lucrat cu motofreze și mijloace manuale. Prioritate au avut trecerile de pietoni, stațiile de autobuz, unitățile de învățământ și instituțiile publice.

Foto zona Milcov-Letea

Conform viceprimarului, în teren a fost mobilizat întreg personalul disponibil: aproximativ 100 de lucrători de la salubrizare și 40 de la spații verzi. Autoritățile atrag atenția că acțiunea utilajelor poate fi îngreunată semnificativ în orele de trafic intens și recomandă șoferilor prudență sporită, precum și evitarea deplasărilor care nu sunt strict necesare.

Intervențiile de deszăpezire continuă în funcție de evoluția condițiilor meteo, iar administrația locală anunță că va monitoriza permanent starea carosabilului și a zonelor pietonale.