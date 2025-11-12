Ziarul de Bacău

FOTO! Lebădă rănită, salvată de pompierii băcăuani din zona Insulei de Agrement

Ieri, pompierii băcăuani au fost chemați pentru salvarea unei lebede rănite, observată de trecători, pe lacul din zona Insulei de Agrement. Pasărea avea o fractură deschisă, iar fiecare mișcare îi provoca durere.

Cu mult calm și răbdare, echipajul a reușit să se apropie de lebăda speriată și să o prindă în siguranță, astfel încât să nu îi agraveze rana. După finalizarea misiunii, pasărea a fost predată specialiștilor, care îi vor oferi îngrijirile necesare pentru a se vindeca.

„Felicitări, dragi colegi! Prin fiecare intervenție, dovediți că un gest plin de compasiune poate face diferența” – ISU Bacău.

