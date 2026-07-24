FOTO – Locatari din Bistrița Lac, îngropați în praf și buruieni: „În martie s-a măturat ultima oară”

Locatarii din cartierul Bistrița Lac reclamă starea de neîngrijire a mai multor străzi din zonă, susținând că lucrările de salubrizare și întreținere au lipsit luni la rând.

Potrivit acestora, pe străzile Nufărului și I.L. Caragiale s-a măturat ultima dată în luna martie, iar de atunci praful, mizeria și vegetația crescută au devenit o problemă constantă.

„Cam așa arată cartierul Bistrița, str. Nufărului și str. I.L. Caragiale. În luna martie s-a măturat ultima oară”, a transmis unul dintre locatarii nemulțumiți, care a însoțit sesizarea cu fotografii din zonă.

Un alt cetățean spune că situația este generalizată în întreg cartierul: „E ceva de groază, tot cartierul e așa. De-a lungul vilelor, abia acum au fost tăiate buruienile.”

Locuitorii speră ca autoritățile competente să intervină cât mai curând pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și întreținere, astfel încât zona să revină la un aspect îngrijit și sigur pentru cei care locuiesc aici.