FOTO: Lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ din Bacău au ajuns la 50%. Termenul de finalizare este martie 2026

Reabilitarea Palatului Administrativ din Bacău a ajuns la un stadiu fizic de 50%, în aproximativ 7 luni de la începerea lucrărilor.

Proiectul „Reabilitare Palat Administrativ” este implementat de Instituția Prefectului – județul Bacău, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, beneficiind de o finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri naționale. Valoarea totală a investiției depășește 67,5 milioane lei, din care peste 37,7 milioane lei provin din fonduri externe nerambursabile. Lucrările vizează consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii, pe o suprafață desfășurată de 6.852 mp.

Obiectivul general al proiectului este creșterea siguranței și stabilității imobilului, reducerea cu peste 60% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, precum și îmbunătățirea condițiilor pentru furnizarea serviciilor publice către cetățeni. Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” prevăzut în Regulamentul european pentru investiții durabile, urmând să fie finalizat în martie 2026.

Prefectul Claudiu Ilișanu a declarat că lucrările se desfășoară în ritm susținut și că nu există riscul pierderii finanțării prin PNRR.

„Astăzi, când vorbim, am ajuns la 50% procent de execuție la lucrările de reabilitare ale Palatului Administrativ. Cel mai important lucru este că finanțarea prin PNRR nu este pusă în pericol și este asigurată, având în vedere că lucrările sunt în grafic și vor fi terminate la termen, în martie 2026”, a precizat prefectul Ilisanu.

Oficialul a menționat și seriozitatea constructorului, care garantează respectarea termenului de finalizare. Astfel, cea mai importanta clădire publica din municipiu va fi readusă la standarde moderne de siguranță și eficiență energetică.

Prefectura – o „instituție a construcției”

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat implicarea celor doi prefecți PSD în realizarea acestui obiectiv.