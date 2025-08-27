FOTO: Lucrările în Parcul Cancicov avansează. Se toarnă fundația noului lăcușor central

Lucrările de modernizare la Parcul Cancicov avansează. Primăria Bacău anunță că s-a trecut la etapa de asfaltări și turnare fundație pentru lăcușorul central.

De asemenea, se montează infrastructura pentru viitoarea fântână pietonală și se amenajează terenul pentru viitoarele lucrări.

Termenul de execuție este de 18 luni, ordinul de începere al lucrărilor fiind dat în septembrie 2024. Proiectul include refacerea monumentelor, a fântânilor, a spatiilor de joacă, adăugarea unor spații sportive și de plimbare pentru animalele de companie, o gradină senzorială.

Se va monta mobilier urban nou, un sistem de iluminat corespunzător și toalete publice moderne. Proiectul cuprinde plantări de noi arbori, arbuști și flori.

Lucrările vor costa 37 de milioane de lei și vor veni din fonduri europene, prin Programul Operațional 2021-2027, prioritatea 7.