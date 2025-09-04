FOTO: Maidanezii au cucerit iarăși centrul Bacăului. O haită nouă „face legea” într-o zonă foarte circulată

O haită nouă de câini maidanezi este semnalată în centrul municipiului Bacău. Potrivit unor cititori care au contactat Ziarul de Bacău, un numeros grup de animale „face legea” la intersecția străzilor 9 Mai cu Mioriței.

Cel mai mult sunt speriați de prezența animalelor părinții și bunicii de copii, care nu își mai pot lăsa în zonă copiii, în condiții de siguranță. „Când se întunecă, și adulților le e frică să treacă pe acolo”, a relatat un băcăuan, care a dorit să-și păstreze anonimatul. Alt locatar a relatat că a vrut să-și lase copiii la joacă, dar s-a speriat de haita de maidanezi.

Ziarul de Bacău a solicitat un punct de vedere de la Primăria Bacău. Potrivit reprezentanților acesteia, serviciul specializat face zilnic acțiuni de capturare, iar reclamații se primesc tot în fiecare zi. „A început perioada de împerechere și de aceea se formează grupuri mai mari de câini”, a mai transmis municipalitatea.

Problema a fost transmisă la Serviciul de gestionare câini fără stăpân, ca să ia măsurile care se impun.