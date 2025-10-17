FOTO: Noapte de foc în județul Bacău! Au ars trei case din Bogdănești, Roșiori și Sănduleni

Noaptea trecută a fost una de foc pentru pompierii băcăuani, care au intervenit la stingerea unor incendii izbucnite la trei locuințe din comunele Sănduleni, Bogdănești și Roșiori. Din fericire, în niciunul dintre cazuri nu s-au înregistrat victime.

Foto: Incendiu casă, comuna Bogdănești

În comuna Sănduleni, incendiul a izbuncnit în cursul serii trecute. Mai multe forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești și din cadrul Punctului de Lucru Livezi s-au deplasat de urgență la locul indicat. Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 80 mp din casă. Cauza probabilă: scurtcircuit electric.

Noaptea trecută, a luat foc o casă din comuna Bogdănești, sat Bogdănești. Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 70 mp din casă. Cauza probabilă: efect termic-burlan metalic deteriorat.

Foto: Incendiu casă, comuna Sănduleni

Și tot în cursul nopții, pompierii au intervenit și la stingerea unui incendiu din comuna Roșiori, sat Poieni. De urgență la fața locului s-au deplasat mai multe forțe cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 160 mp din casă. La sosirea echipajelor de intervenție, persoanele care se aflau în interiorul locuinței erau autoevacuate. Cauza probabilă: coș de fum deteriorat.