FOTO: O locuință din Oituz a luat foc din cauza unei defecțiuni la instalația electrică

Un incendiu izbucnit joi după-amiază la o locuință din comuna Oituz a distrus aproximativ 70 de metri pătrați din acoperișul casei. Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor și limitarea pagubelor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, incendiul s-a produs la o locuință din satul Oituz. La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. În sprijin a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul în limitele în care a fost găsit, împiedicând propagarea acestuia la întreaga locuință sau la construcțiile din apropiere.

În urma incendiului au ars aproximativ 70 de metri pătrați din acoperișul casei.

Din primele cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic al curentului electric, provocat de un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.

Reprezentanții ISU Bacău le reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de incidente.