FOTO: Panică în Bacău! Cozi în benzinării, după apariția zvonurilor despre scumpirea și raționalizarea carburanților – UPDATE

UPDATE 2: Premierul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant, Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunar, citat de Agerpres.

Reacția guvernului vine după ce miercuri seară, în mai multe benzinării din toată țara s-au înregistrat cozi. Șoferii vor să își facă plinul autoturismului, iar unul dintre declanșatorii aglomerațiilor de la benzinării a fost un zvon neconfirmat, publicat de unele televiziuni de știri și site-uri media, că în această noapte prețul ar urma să urce la 9 sau chiar 10 lei pe litrul de carburant.

„Nu există motive reale pentru creşteri accelerate de preţuri in România. Ţara noastră are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant. Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă”, a declarat Dan Cărbunaru.

Potrivit informaţiilor obţinute de Agerpres, din cauza unor probleme la o rafinărie din Ungaria, MOL înregistrează un deficit de carburanţi pe piaţa din România. Compania a scumpit, deja, carburanţii pentru flotele de transportatori la peste 10 lei pe litrul de motorină.

Speriați de scumpirea accelerată a prețului la carburanți, șoferii din Bacău au aglomerat benzinăriile din oraș, unde s-au format cozi așa cum nu s-au mai văzut de zeci de ani.

Situația nu este doar în Bacău, în mai multe orașe din țară sunt cozi la benzinării. La mai multe benzinării din județ s-au semnalat scumpiri în cursul zilei de miercuri. La nivel național, recordul este deținut de benzinăria Mol din Beiuș, unde prețul pentru un litru de combustibil a ajuns la 11,10 lei.

De altfel, în Bacău circulă pe grupurile de socializare online două zvonuri care au mărit panica: prețul litrului de combustibil va depăși 10 lei și se va introduce raționalizarea consumului de carburant.

La bezinăriile Mol din Bacău, prețurile litrului de carburant sunt între 8,30 și 9.07. La Rompetrol, prețurile sunt între 7,54 și 8,13. Petrom afișează prețuri între 8,40 și 8,90 de lei litrul. Socar vinde cu prețuri cuprinse între 7,55 și 7,59 de lei litrul de carburant.

UPDATE: ”România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris miercuri seară ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Ieșirea sa vine pe fondul isteriei mediatice de pe unele televiziuni de știri și site-uri, printre care și Antena 3, care au propagat un zvon neconfirmat privind o presupusă creștere bruscă de preț în această noapte.

Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor Privați, a declarat miercuri seara, la B1 TV, că scumpirea carburanților este „o șmecherie aruncată de ruși”, fără justificare în prețul petrolului. Scumpirile sunt nejustificate, deoarece rafinăriile au suficiente stocuri de materie primă.