FOTO: Primul Intercity privat circulă deja pe ruta Bacău – București. Cât costă biletul și ce facilități oferă noul tren

Primul tren Intercity privat din România ajunge și în Bacău, iar pentru călători promite timpi mai buni pe una dintre cele mai circulate rute din țară.

Operatorul Ferotrafic TFI a introdus în circulație trenul IC 11752 pe relația Suceava – București Nord, cu oprire și în municipiul Bacău. Garnitura marchează o premieră pe piața feroviară locală, fiind primul tren privat încadrat la rang Intercity, o categorie asociată până acum aproape exclusiv cu CFR Călători.

Pentru băcăuani, noua cursă vine cu un avantaj clar: legătură directă și rapidă cu Bucureștiul. Potrivit datelor din sistemul de rezervări, trenul pleacă din Bacău la ora 08:38 și ajunge în București Nord la 12:39, ceea ce înseamnă un timp de parcurs de aproximativ 4 ore și 1 minut. La retur, plecarea din București este la 16.57 și ajunge în Bacău la 20.59. Este un timp competitiv, mai ales în contextul în care multe trenuri de pe aceeași rută depășesc frecvent acest interval.

Prețul reflectă însă poziționarea premium a serviciului. Un bilet la clasa a II-a pentru ruta Bacău – București costă în jur de 110,5 lei, tarif peste media trenurilor InterRegio operate de stat, dar justificat de rangul Intercity și de promisiunea unor condiții mai bune de călătorie. Spre deosebire de garniturile CFR Călători, la care trebuie să-ți cumperi bilet înainte de a te urca în vagon, în acest caz plata se va face direct, cash sau cu cardul, la controlorul de bilete, fără niciun fel de suprataxă.

Ce facilități oferă trenul privat Bacău – București?

Conform Club Feroviar, în interior, scaunele sunt grupate câte patru, iar între ele sunt măsuțe cu dimensiuni generoase, pentru a putea fi puse laptopuri. Ramele sunt dotate cu instalație de climatizare și prize pentru încărcarea dispozitivelor electronice. În trenul pus în circulație pe 4 mai, a fost amenajată o zonă cu automate de cafea, ceai, apă, sucuri și snacksuri. O cafea sau un ceai costă 5 lei, iar o sticlă de apă de 0,5 litri – 6 lei.

Ramele CFL 2000 importate din Luxemburg au fost produse între 1990 și 1992 de către un consorțiu format de De Dietrich, ANF și Alstom.