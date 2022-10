FOTO: Proiectul Athletic Park din Bacău a fost prezentat la conferința internațională „Zone inovatoare pentru activități în aer liber”, din Danemarca

Programul conferinței internaționale intitulate „Zone inovatoare pentru activități în aer liber”, organizată de către experții IAKS și cu sprijinul Universității din Danemarca de Sud (SDU) a continuat în Odense. Prezent la eveniment, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, a relatat reacția participanților la prezentarea proiectului Athletic Park din Bacău a fost prezentat la conferința internațională „Zone inovatoare pentru activități în aer liber”, din Danemarca.

Pe parcursul ultimei zile, au fost prezentate proiecte inovatoare, de cercetare, studii și idei de noi concepte, de către experții arhitecți, specialiști în regenerare urbană din Danemarca, Germania, UK, Belgia, Olanda, Suedia, prin abordarea unor subiecte de stringentă actualitate referitoare la transportul verde, oportunitățile de a dezvolta proiecte de infrastructură sportivă în aer liber și aportul mișcării în menținerea unei vieți sănătoase.

Activitățile desfășurate în aer liber necesită un buget mai mic și pot fi utile pentru un număr mult mai mare de utilizatori. Practicarea unor sporturi precum ciclismul– Mountaine Bike, alergare, canotaj, înot, skateboard, ski, înseamnă o viață activă, deci, sănătoasă, a relatat Valentin Ivancea.

Pe parcursul conferinței s-a conturat concluzia simplă și extrem de utilă: cunoașterea, empatia și creativitatea trebuie puse în slujba comunității, omul fiind în centrul acestora. Întrebarea care a dominat întreaga dezbatere a fost: „Cum trebuie procedat pentru a determina comunitățile să practice activități fizice bazate pe bucuria mișcării?”

Autoritățile pot avea un rol decisiv în crearea unor spații inovatoare în aer liber, inspirate din natură, care să atragă atât comunitatea locală cât și turiștii.

Amenajarea spațiilor de activitate fizică în mediul urban, cu acces pentru toți cetățenii, având o gamă variată de sporturi practicate atât la intensitate mică cât și ridicată, contribuie semnificativ la menținerea sănătății și evident îmbunătățirea calității vieții.

Realizarea parcului atletic în municipiul Bacău are la bază această viziune. Sub dictonul „Temptation to move/Tentația de a face mișcare”, Maria Keinicke- Keingard Aps, a prezentat experților IAKS proiectul Athletic Park din Bacău alături de cel cu aceeași tematică propus a se realiza la Brugges- Belgia. Proiectele au stârnit interesul specialiștilor prin dotările inovative, unice, care îmbină armonios natura cu facilitățile de sport pentru amatori, profesioniști dar și pentru publicul larg (copii și părinți), pe care să îi atragă în zona practicării mișcării.

Mă bucur că am reușit astfel să prezentam la nivel european acest proiect inovator, primul din România și unicul din regiunea de sud-est a Europei. Sunt încrezător că, expertiza specialiștilor pe care i-am cunoscut în cadrul conferinței va fi de un real suport în materializarea acestui spațiu de recreere atât de necesar în municipiul și județul nostru.

Adresez mulțumiri artizanilor Athletic Park- Flemming Overgaard și Maria Keinicke, care au făcut posibilă prezentarea proiectului nostru în plenul conferinței.

De asemenea, îi felicit pe organizatorii acestui eveniment internațional, Ola Mattsson- membru în board-ul de conducere al IAKS & director al Danish Foundation for Culture and Sports Facilities și Jens Oyas Moller – membru IAKS din Odense, pentru maniera în care ne-au facilitat crearea legăturilor cu experți internaționali din sectorul infrastructurii sportive.

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău