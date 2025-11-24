FOTO ROADPOL! Peste 300 de amenzi aplicate transportatorilor de persoane și mărfuri, în cadrul acțiunii „Truck & Bus”

În perioada 17 – 23 noiembrie, polițiștii rutieri din județul Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști de la economic și în colaborare cu instituții cu atribuții în domeniul transporturilor, au desfășurat, la nivelul județului Bacău, acțiunea Truck & Bus, organizată la nivel european, în contextul calendarului european ROADPOL.

Activitățile au vizat verificarea respectării legislației privind transportul rutier de mărfuri și persoane, starea tehnică a vehiculelor, respectarea timpilor de conducere și odihnă, utilizarea corectă a tahografelor și legalitatea documentelor de transport.

În perioada de referință au fost oprite pentru control aproximativ 650 de vehicule de transport marfă şi mijloace de transport de persoane, iar pentru neregulile constatate, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, pentru nereguli privind starea tehnică a vehiculelor, lipsa documentelor prevăzute de lege, depășirea timpilor legali de conducere, manipularea aparatelor tahograf sau neasigurarea corespunzătoare a încărcăturii.

Scopul principal al acestor acțiuni este prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicate vehiculele de mare tonaj și cele de transport public de persoane.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor profesioniști să respecte timpii de odihnă și să utilizeze corespunzător tahografele; să se asigure că vehiculele sunt în condiție tehnică bună; să verifice și să asigure corespunzător încărcătura înainte de a porni la drum; să nu manipuleze aparatele de înregistrare; să adopte o conduită preventivă în trafic, adaptată la condițiile de drum.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor continua și în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.