FOTO: Scene șocante în Autogara Bacău! O femeie amenința trecătorii cu un cuțit

Scene șocante au avut loc, în această dimineață, în zona Autogării Bacău. O femeie înarmată cu un cuțit amenința trecătorii, scrie unupetrotus.ro.

Sursa colaj foto: unupetrotus.ro

În această dimineață, în jurul orei 09:00, un echipaj de jandarmi a fost redirecționat în urma unui apel la SNUAU 112, în Autogara Bacău, unde o femeie amenința cetățenii din jur cu un cuțit.

„Persoana agresivă a fost imobilizată și condusă la unitate. Jandarmii băcăuani au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare cu armă albă, iar dosarul va fi  înaintat organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor”, a declarat Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt IJJ Bacău.

