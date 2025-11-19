FOTO: Stațiile de epurare din Dărmănești și Târgu Ocna au fost finalizate. CRAB a prezentat investiția în cadrul unei conferințe de presă

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a anunțat astăzi finalizarea stațiilor de epurare a apelor uzate din Dărmănești și Târgu Ocna, în cadrul unei conferințe de presă susținute de directorul general adjunct, Daniela Costrăș, și managerul de proiect, Elena Gabriela Ifrim.

Cele două stații, realizate în cadrul contractului de lucrări CL7, reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de apă și canalizare din județ, proiect început în 2014 și finalizat în martie 2025.

Stațiile sunt finalizate și funcționale

Reprezentanții CRAB au subliniat în cadrul conferinței că stațiile de epurare sunt complet finalizate și operaționale. Acestea au trecut prin toate etapele tehnice, de la lucrări mecanice și electrice, la instalarea sistemelor SCADA și efectuarea testelor necesare punerii în funcțiune.

În cadrul prezentării, managerul Daniela Costrăș a precizat că „investiția a început în 2014, iar în 2023 a fost reziliat contractul cu antreprenorul inițial, iar CRAB a reușit să finalizeze cu succes și la timp lucrările, cu mijloace proprii”. Aceasta a subliniat că finalizarea proiectului este rezultatul unui efort susținut al echipelor tehnice și administrative din cadrul companiei.

Atât stația din Dărmănești, cât și cea din Târgu Ocna includ:

stație de pompare a apelor uzate,

clădirea grătarelor rare și dese,

deznisipator și separator de grăsimi,

camere de recepție pentru nămol,

bazine de defosforizare biologică,

reactoare biologice și decantoare secundare,

stații de pompare a nămolului,

clădiri tehnice și administrative,

echipamente pentru dozarea și stocarea reactivilor.

Investiție majoră pentru zona de nord a județului Bacău

În timpul conferinței, managerul de proiect, Elena Gabriela Ifrim, a prezentat detalii tehnice și evoluția lucrărilor, subliniind că realizarea celor două stații contribuie semnificativ la eficientizarea proceselor de tratare a apelor uzate pentru comunitățile din Dărmănești și Târgu Ocna.

Valoarea contractului de lucrări depășește 45 de milioane de lei, la care se adaugă investițiile derulate la nivelul întregului proiect regional.

Conformare la standardele europene și impact asupra mediului

Finalizarea stațiilor de epurare contribuie la respectarea standardelor și directivelor europene privind tratarea apelor uzate și reduce impactul asupra emisarilor naturali. Noile instalații permit un control mai precis al proceselor tehnologice, un management eficient al nămolului și o calitate superioară a apei evacuate.