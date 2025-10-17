FOTO! Tânăr de 17 ani, reținut după ce a fost prins conducând fără permis, o mașină cu număr de înmatriculare fals

Un tânăr de 17 ani a fost reținut de polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău, după ce a condus pe drumurile publice o mașină cu număr fals de înmatriculare și fără a avea permis de conducere.

„Pe data de 15 octombrie, în jurul orei 23.30, tânărul ar fi condus un autoturism pe DJ 119 în localitatea Sărata, fără a opri la semnalele regulamentare de oprire ale polițiștilor, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și având numărul de înmatriculare aparţinând unui alt autovehicul”, transmite IPJ Bacău.

Numărul de înmatriculare atribuit autoturismului condus de tânăr a fost retras pe 04 octombrie când a fost depistat, în jurul orei 21:00, de către polițiștii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău, conducând același autoturism pe strada Bulevardul Unirii, din localitate, fără a poseda permis de conducere și fără a deține o poliță de răspundere civilă obligatorie pentru autovehiculul în cauză.

Pe 15 octombrie, polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău au dispus reținerea și introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Bacău.