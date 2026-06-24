Ziarul de Bacău

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FOTO Un copil și doi adulți din Filipeni, grav răniți în urma exploziei unei butelii

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O explozie neurmată de incendiu a avut loc, în cursul serii trecute, la o locuință din comuna Filipeni, sat Valea Botului. În urma evenimentului, au fost rănite trei persoane: un copil și doi adulți.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială pentru stingere cu apă și spumă (ASAS), precum și trei echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, respectiv două ambulanțe tip B și o ambulanță tip C. Totodată, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma evenimentului au rezultat trei victime conștiente, astfel:

  • un minor, în vârstă de 5 ani, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corporală;
  • o femeie, în vârstă de 43 de ani, cu arsuri de gradul II pe aproximativ 45–50% din suprafața corporală;
  • un bărbat, în vârstă de 51 de ani, cu arsuri de gradul II–III pe aproximativ 50–55% din suprafața corporală.

Victimele au fost evaluate medical la locul intervenției, monitorizate și transportate la spital de către echipajele medicale.

Cauza probabilă: acumulare de gaze de la butelie.

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