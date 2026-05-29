Frații Pavăl (Dedeman) ies din acționariatul Moldova Farming, după aproape un deceniu

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au ieșit, după aproape 10 ani, din conglomeratul de agricultură Moldova Farming, fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu, scrie profit.ro.

Compania are peste 10.000 de hectare de teren agricol, din care exploatează circa 7.000 de hectare în județele Neamț, Bacău și Vrancea. Proprietarii Dedeman au decis acum să își vândă participația de 19% din Moldova Farming fondatorului Cătălin Grigoriu, care a transferat activitatea companiei pe alte societăți: Comfert Agricultura, care se ocupă de comercializarea îngrășamintelor chimice, Moldova Farming Agricultura, care comercializează semințe și pesticide, Moldova Farming Fuel, care comercializează motorină, Moldova Fitofarming, care comercializează semințe și pesticide către fitofarmacii, iar producția agricolă a fost transferată societăților Moldova Farming Nord, Moldova Farming Sud și Moldova Farming Organic.

Ieșirea fraților Pavăl din acționariatul Moldova Farming este o noutate în modelul lor de business. Abia la începutul acestui an și-au redus pentru prima dată o participație deținută la o companie listată la bursă de la intrarea lor în acționariat, însă exit-uri totale nu au realizat până acum.

Interesul fraților Pavăl pentru agricultură s-a manifestat prin propriul vehicul investițional, PIF Industrial, care a ajuns să dețină circa 10.000 de hectare de teren în regiuni agricole cheie ale României și ferme, închiriate unor parteneri care le operează.

