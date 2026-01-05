Ziarul de Bacău

Frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, cedează familiei mare parte din firma prin care dețin 10.000 de hectare de teren agricol

Frații Pavăl au cedat controlul din firma PIF Industrial, vehicul investițional al proprietarilor Dedeman, cu afaceri în agricultură, potrivit economica.net.

Frații Pavăl dețineau fiecare 50% din firmă. Cei doi au donat părți sociale din firmă către membri ai familiei: Valentin Pavăl, Ionel Pavăl, Vasile-Sorin Pavăl, Cristinel Pavăl, Cecilia Nica-Mitocariu, Mihaela-Lăcrămioara Pruteanu.

Fiecare dintre aceștia a primit 15% din părțile sociale, iar Dragoș Pavăl a rămas cu 6% din firmă, în timp ce Adrian Pavăl figurează cu 4%.

PIF Industrial deține ferme și proprietăți conexe, circa 10.000 de hectare în regiuni agricole. PIF Industrial a avut în 2024 afaceri de 8,4 milioane de lei și un profit de 7,3 milioane de lei.

