Fraudă de peste 6.000.000 lei! Trei persoane din Bacău, Prahova și București, cercetate penal

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat activitatea infracțională într-un dosar penal în care 3 persoane, de 41, 50 și 25 de ani, din municipiul București, județul Prahova și municipiul Bacău, ar fi comis infracțiuni de fals în înscrisuri, uz de fals, fals în declarații, omisiunea evidențierii veniturilor și evaziune fiscală.

Foto: arhivă

Din investigații a rezultat că, în perioada decembrie 2023 – martie 2024, ar fi fost întocmite și folosite mai multe documente falsificate (contracte de închiriere, procuri, declarații pe propria răspundere, contracte de cesiune), pentru înființarea și funcționarea unei societăți comerciale din domeniul transportului alternativ.

Ulterior, în cursul anului 2024, societatea respectivă nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din activitatea prestată, creând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de peste 6.000.000 de lei.

În cauză, au fost efectuate percheziții la domiciliile celor în cauză și la autoturismele acestora, fiind ridicate bunuri, înscrisuri și sume de bani, asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător.

Dosarul penal a fost declinat, în vederea continuării cercetărilor, Parchetului de pe lângă Tribunalul București, competent teritorial și material în soluționarea cauzei. „Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Bacău.