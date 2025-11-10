Fundația de Sprijin Comunitar anunță rezultatele proiectului „Devin «OM MARE» prin Educație și Voluntariat!”

Punct final al proiectului „Devin «OM MARE» prin Educație și Voluntariat!”, o inițiativă implementată de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) și cofinanțată de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005. Desfășurat în perioada 2 septembrie – 14 noiembrie 2025, proiectul a adus împreună educația, solidaritatea și voluntariatul, transformând viețile copiilor și tinerilor din comunitățile rurale ale județului Bacău.

Valoarea totală a proiectului a fost de 109.938,5 lei, din care 98.944,65 lei au reprezentat cofinanțarea oferită de Consiliul Județean Bacău, iar 10.993,85 lei a fost contribuția Fundației de Sprijin Comunitar, prin resurse proprii și activități de fundraising.

Pe parcursul proiectului, 150 de copii din comunele Motoșeni, Stănișești, Dealu Morii și din municipiul Bacău au descoperit bucuria de a învăța altfel, de a se cunoaște mai bine și de a prinde încredere în propriile forțe. Prin activități de consiliere psihologică de grup, ateliere de dezvoltare personală și educație emoțională, lecții de responsabilitate financiară, meditații la limba română și matematică, dar și prin momente de voluntariat și sărbătoare, copiii au fost încurajați să-și descopere potențialul și să creadă în visurile lor. Experiențele trăite în cadrul proiectului, de la jocurile educative și activitățile în aer liber până la acțiunile de voluntariat dedicate vârstnicilor, au creat legături puternice între generații și au consolidat spiritul de comunitate.

În același timp, 40 de tineri voluntari ai Fundației de Sprijin Comunitar au beneficiat de formare în domeniul leadershipului și al managementului de proiecte, descoperind cum pot deveni lideri empatici și implicați. Prin munca lor, voluntarii au oferit sprijin copiilor la teme, i-au ghidat în activitățile educative și le-au fost modele de perseverență și solidaritate.

Proiectul a contribuit semnificativ la reducerea riscului de abandon școlar, la creșterea motivației pentru învățare și la dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale copiilor. În multe dintre comunități, s-a observat o mai bună relaționare între elevi, părinți și profesori, precum și o atitudine pozitivă față de educație. Fundația de Sprijin Comunitar a reușit astfel să creeze un spațiu de siguranță, speranță și încredere, unde fiecare copil a fost ascultat, valorizat și sprijinit să crească frumos.

Proiectul a reprezentat o veritabilă investiție în viitorul copiilor și al comunității, contribuind la crearea unui mediu mai sigur, mai incluziv și mai empatic. Prin activitățile sale, inițiativa a adus în prim-plan valori precum respectul, solidaritatea și responsabilitatea civică, oferind copiilor oportunități de dezvoltare personală și socială. Rezultatele obținute confirmă importanța implicării colective și a colaborării dintre instituții, specialiști și voluntari, demonstrând că schimbarea durabilă se construiește pas cu pas, prin educație, implicare și grijă față de celălalt.

Prin acest proiect, FSC își reafirmă misiunea de a oferi șanse egale la educație și dezvoltare pentru copiii din medii vulnerabile și de a inspira tinerii să se implice activ în viața comunității. Rezultatele obținute vor fi integrate în programele permanente ale Cluburilor cu Lipici, astfel încât impactul pozitiv al proiectului să continue și după finalizarea finanțării.

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025 conform Legii nr. 350/2005. Persoana de contact proiect: Adelina Gabor, Tel. 0234 585658, e-mail: adelina@fscbacau.onmicrosoft.com.