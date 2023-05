Gala FSC, la final. Vezi cine sunt câștigătorii premiilor comunității băcăuane și câți bani s-au strâns la licitație!

Un număr de 220 de persoane, reprezentanti ai sponsorilor evenimentului, ai autoritatilor publice, finaliști și colaboratori FCS au participat la Gala Premiilor Comunității Băcăuane.

Scopul principal al Galei fiind strangerea de fonduri pentru continuarea proiectelor sociale ale FSC, evenimentul a generat incasari totale din sponsorizari si donatii in valoare de aproximativ 56.000 de euro (dintre care 4.400 de euro in bunuri necesare desfasurarii programelor organizatiei), dintre care 29.350 euro din contractele de sponsorizare pre-eveniment, iar 26.630 euro au fost stransi in cadrul serii din vanzarea biletelor la tombola, licitatii si donatii individuale pe caietele de donatii pentru diferite proiecte ale FSC.

La licitatia cu strigare au fost licitate 9 obiecte, iar castigatorii lor au fost:

Tabloul Petale, Tandrețuri și Vânt, al artistei Mihaela Surugiu

Preţul de pornire la licitație a fost de 3.000 lei si a fost adjudecat de doamna Irina Popa cu suma de 4500 lei.

Un set pereche de lănținșoare cu pandantive, din aur, donat pentru licitația din serii de Bijuteria Giulia

Prețul de pornire a fost de 2.000 lei si a fost adjudecat de domnul Ioan Chiriac, cu suma de 2900 lei

Un set UNICAT de bijuterii din bronz, pigmentat cu metale nobile, realizat de către Angels Hoch, în cadrul casei de bijuterii Arior din Barcelona, oferit pentru licitația serii de Irina Popa, Broker de asigurări, membru în boardul FSC

Preţul de pornire la licitație a fost de 2.500 lei si a fost adjudecat cu aceeasi suma de catre Dedeman

Un vin de colecție, Chateau Giscours Margaux provenit din colecția privată Francois Louis Vuitton, oferit pentru licitația serii de MyWine.ro

Preţul de pornire la licitație a fost de 1.000 lei si a fost adjudecat de Agricola contra sumei de 5100 lei

2 piese de mobilă recondiționate și pictate manual în Atelierul Mozaic by FSC

Prețul de pornire a fost de 2.000 lei si a fost adjudecat de doamna Simona Drilea (Pensiunea Livada Minunata) contra sumei de 6.000 de lei

O pictură murală interioară sau exterioară, de 20 de metri pătrați (cu toate consumabilele și cheltuielile incluse), oferită de echipa de artiști ai proiectului ZidArt

Prețul de pornire a fost de 7.500 de lei si a fost adjudecat de domnul Bogdan Sova (Complex Panoramic, Slanic Moldova) contra sumei de 11.000 de lei

Trei obiecte decorative din lemn, pictate manual in cadrul Atelierului Activ Mozaic by FSC, al caror pret de pornire a fost de 500 de lei si care au fost adjudecate de:

Copanex contra sumei de 2.000 de lei, Omega Bc contra sumei de 3.000 de lei, respectiv doamna Irina Popa contra sumei de 1.000 de lei

Momentul festiv al serii a fost reprezentat de Inmanarea Premiilor Comunitatii Bacauane.

Laureatii celei de a XX-a editii a Galei au fost:

FOTO: Zidart (Asociația Ingenious Drama) a primit Premiul de Excelență

I. Categoria persoane fizice:

Pentru activitatea de excepție prin care a a reușit să aducă la cele mai înalte standarde Spitalul Orășenesc Buhuși, activitatea ce i-a adus decorarea cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler – CONSTANTIN POIANĂ

II. Categoria instituţii şi ONG-uri:

Pentru 30 de ani de speranţă, încredere şi şanse oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități – ASOCIAȚIA CENTRUL DANIEL

III. Categoria firme şi companii:

Pentru întreaga implicare comunitară din anul 2022, cu peste 1.100.000 de lei investiți în proiecte de interes public – AGRICOLA

IV. Premiul de Excelenţă:

Zidart (Asociația Ingenious Drama) pentru cele 5 ediții internaționale de Street Art Festival care au regenerat imaginea și cultura orașului Bacău.