Gala „Gustul Viitorului” – excelența în educația gastronomică la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”

În anul școlar 2025–2026, comunitatea educațională și profesională a fost martora unui eveniment de excepție: Gala „Gustul Viitorului”, care a marcat încheierea unui proiect amplu și inovator, organizat de Agricola Internațional, prin Asociația „Agricola Neam de Gospodari” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”.

Considerat unul dintre evenimentele importante ale anului, proiectul a reunit pasiunea, talentul și profesionalismul într-o formulă spectaculoasă. Grupul ţintă de 25 de elevi, din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, a fost ales dintr-un număr impresionant de candidați. Selecția a fost una riguroasă, vizând nu doar abilitățile practice, ci și motivația și dorința autentică de a evolua în domeniul ospitalității. Astfel, au fost desemnați cei mai talentați și implicați elevi, viitori profesioniști ai industriei HoReCa.

Programul s-a desfășurat sub coordonarea unor profesioniști de elită ai gastronomiei românești: Chef Ionuț Voicu Rusu, Chef Petru Pascariu (Gran Gourmet Ristorante), precum și Chef Alexandru Doroftei (Farini).

Pe parcursul proiectului, elevii au beneficiat de îndrumarea acestor specialiști de top, participând la cursuri intensive menite să le dezvolte competențele culinare, creativitatea și spiritul de echipă. În spatele acestui demers de amploare s-a aflat o echipă dedicată de cadre didactice, care au investit timp, energie și suflet pentru a susține fiecare etapă a programului.

Directorul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, prof. Crisalinda Nona Irimia, dar şi coordonatorul proiectului, ne-a declarat: „Şcoala noastră înseamnă mai mult decât a preda sau a învăța. Ea este locul în care elevii, profesorii şi comunitatea construiesc un loc împreună. Înseamnă pregătire pentru viaţă, pentru viitor. «Gustul Viitorului» nu este doar un proiect, ci o declarație de viziune: aceea că viitorul gastronomiei românești se construiește prin educație, pasiune și parteneriate solide.”

Un rol esențial în desfăşurarea activităţilor l-au avut profesorii Gabriela Pădure, Mariana Radu, Ana-Maria Cojocaru, Andreea Buburuzan, Irina Pascu, Tania Goean și Simona Chiuaru, care au fost alături de elevi în cadrul cursurilor și activităților practice.

Gala „Gustul Viitorului” a adus împreună personalități marcante ale orașului: medici, psihologi, terapeuți, reprezentanți ai lumii sportului și ai industriei HoReCa, reprezentanți ai mai multor fundații, dar și membri de elită ai comunității Agricola Internațional.

Evenimentul a fost nu doar o celebrare a performanței, ci și o dovadă a puterii colaborării dintre educație și mediul profesional.