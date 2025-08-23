„Gândește verde, acționează colorat”: o simplă autospecială SOMA s-a transformat într-o poveste despre grija pentru mediu

Acum o lună, în cadrul evenimentului PAINT MY TRUCK, patru eleve talentate ale Colegiului de Artă „George Apostu” din Bacău au dat „viață” unui camion SOMA, prin artă și culoare. O simplă autospecială s-a transformat într-o poveste despre grijă față de mediu, cu mesaje puternice: „Gândește verde” și „Acționează colorat”.
„Le mulțumim din suflet acestor tinere artiste pentru curajul și creativitatea lor și profesorilor care le sprijină. Gesturile lor ne amintesc că responsabilitatea față de mediu poate fi frumoasă, vie și plină de speranță. Ne dorim ca acest camion să fie un exemplu pe străzile Bacăului: reciclarea și grija pentru natură pot fi inspirate prin culoare și implicare”, au transmis reprezentanții SOMA Bacău.
Vă lăsăm și câteva cuvinte din partea artistelor Botezatu Andreea Teodora, Crismaru Delia Ioana si Croitoru Denisa.
„Gândește verde, acționează colorat” e o pictură pe o mașină de gunoi, gândită să atragă atenția într-un mod diferit. Nu am vrut să scriem clasicul „nu poluați” – ci mai degrabă să inspirăm lumea să fie atentă la natură și la ce ne înconjoară. Am folosit doar trei culori: galben, verde și albastru. Fiecare are o însemnătate. Galbenul e pentru soare și energia lui, dar și pentru plastic, verdele reprezintă vegetația și deșeurile biodegradabile, iar albastrul ne duce cu gândul la apă și la reciclarea hârtiei și sticlei.
Prin mesajele de pe cele două părți ale mașinii – „Gândește verde” și „Acționează colorat” – am încercat să arătăm că responsabilitatea față de mediu nu trebuie să fie impusă, ci poate veni din dorința de a face ceva frumos și diferit.– mesajele transmise de către tinerele artiste
Lasă un răspuns