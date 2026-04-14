Garajele de pe Ștefan cel Mare și Veniamin Costache intră în demolare. Primăria cere eliberarea urgentă a spațiilor

Primăria municipiului Bacău anunță că, începând de săptămâna viitoare, vor demara lucrările de demolare a garajelor situate pe strada Ștefan cel Mare nr. 11 și strada Veniamin Costache nr. 4. Municipalitatea nu a anunțat un plan zonal pe termen mediu, demolările fiind la bunul plac al conducerii Primăriei.

Reprezentanții administrației locale fac apel la cetățenii care dețin astfel de spații să le elibereze în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale probleme și pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții optime.

Pentru a sprijini procesul de curățare, în zonă au fost amplasate containere speciale unde pot fi depozitate resturile rezultate din eliberarea garajelor.

Totodată, Primăria reamintește că abandonarea deșeurilor în interiorul acestor spații este interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare.