Gelu Botezatu, viceprimarul din Bârsăneşti, a fost demis de prefectul Andreea Negru, după o condamnare pentru corupție

Prefectul judeţului Bacău, Andreea Negru, a anunţat, miercuri, că a semnat ordinul privind încetarea de drept a mandatului de consilier local şi implicit de viceprimar al comunei Bârsăneşti în cazul lui Gelu Botezatu, condamnat într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene.

Decizia vine ca urmare a condamnării definitive la doi ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar instrumentat de DNA.

„Emiterea acestui ordin reprezintă o consecinţă legală, nu o opţiune administrativă”, a declarat prefectul Andreea Negru.

Gelu Botezatu a fost trimis în judecată în 2024, de procurorii anticorupţie, într-un dosar în care a fost acuzat că a depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obţinerea de fonduri europene.

Faptele s-au întâmplat în perioada 2020 – 2021, perioadă în care Gelu Botezatu era primarul comunei Bârsăneşti. El a fost condamnat, definitiv, de judecătorii Curţii de Apel Bacău, la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de doi ani şi şase luni.

În actualul mandat, Gelu Botezatu a candidat pe lista de consilieri locali ai PSD şi a fost ales viceprimar al comunei.

Locul lui în Consiliul Local Bârsăneşti va fi ocupat de supleantul de pe lista de candidaţi ai PSD, urmând ca ulterior să fie ales un nou viceprimar al comunei.