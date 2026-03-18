George Genoiu, omagiat la Academia Română. „Bacăul rămâne un spațiu fertil al culturii române”, declară Cristina Breahnă-Pravăț

Cultura băcăuană a fost adusă în atenția mediului academic național, în cadrul unui eveniment organizat la Academia Română, dedicat evocării personalității dramaturgului George Genoiu.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a participat la sesiunea omagială intitulată „George Genoiu și cultura dialogului”, subliniind importanța instituțiilor culturale în păstrarea identității naționale și rolul Academiei Române în orientarea marilor direcții ale gândirii românești.

Evenimentul a reunit personalități marcante ale vieții academice și culturale, într-un demers de recuperare și valorizare a contribuției unui autor care a marcat profund scena culturală locală și națională.

„Pentru comunitatea noastră, George Genoiu rămâne o figură definitorie a vieții culturale”, a transmis președinta CJ Bacău, evidențiind activitatea complexă a dramaturgului – autor de piese montate pe numeroase scene din țară, difuzate inclusiv în cadrul Teatrului Național Radiofonic, dar și teatrolog, estetician și editor.

Un rol esențial în consolidarea profilului cultural al Bacăului l-a avut implicarea sa în cadrul Revista Ateneu, unde, timp de peste două decenii, a contribuit la dezvoltarea publicației ca reper național al dialogului cultural.

Opera lui George Genoiu abordează teme majore ale condiției umane, precum responsabilitatea morală, libertatea și destinul, depășind granițele unei comunități și integrându-se în patrimoniul cultural național. În acest context, oficialul băcăuan a subliniat că evocarea unor astfel de personalități reprezintă nu doar un gest simbolic, ci o responsabilitate a administrației publice.

În cadrul evenimentului a fost remarcată și continuitatea moștenirii culturale a dramaturgului, dusă mai departe de fiul său, scriitorul și regizorul Cezar Genoiu, precum și de nepotul său, Theodor Genoiu.

Participarea la acest moment aniversar confirmă, potrivit președintei Consiliului Județean, faptul că valorile culturale născute la nivel local pot deveni parte a patrimoniului spiritual național, iar Bacăul rămâne un spațiu activ al creației și dialogului intelectual.