George Săcăleanu, fostul purtător de cuvânt al primarului Stavarache, se va ocupa de relația cu presa în administrația Viziteu

George Săcăleanu este singurul candidat care a câștigat unul dintre posturile de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului pentru relații cu presa al municipalității. Acesta a participat la concursul organizat de primărie, în luna iulie 2022, și a trecut de cele două probe (examen scris și interviu) cu cele mai mari note. Cel mai probabil, Săcăleanu va fi noul purtător de cuvânt al instituției.

Foto: George Săcăleanu, noul purtător de cuvânt al primăriei Bacău

„Încă nu am început. Am fost doar la concurs. Au fost doua probe, examen și interviu. La ambele am obținut notele cele mai mari. Inițial a fost o provocare, având în vedere faptul ca nu fac parte din niciun partid politic. Deocamdată știu doar că postul este la compartimentul de relații cu presa, lucru familiar mie, pentru ca am mai lucrat în Primăriei ca Purtător de cuvânt, în cadrul altei administrații și activez în presă de peste un deceniu,” ne-a declarat George Săcăleanu.

George Săcăleanu a fost purtător de cuvânt în administrația Stavarache

George Săcăleanu a fost purtător de cuvânt și în administrația Stavarache, post pe care l-a preluat pe 17 februarie 2016, în urma retragerii lui Ionuț Tomescu din funcție.

George Săcăleanu are 36 de ani, este căsătorit și are un copil, a studiat Comunicare și Relații Publice la Facultatea de Litere, Universitatea Vasile Alecsandri. De asemenea, a terminat un master în Managementul Instituțiilor în Administrația Publică.