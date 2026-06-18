Ghidul Microbistului: ce bere să alegi de la Târgul de Bere Auchan pentru meciurile acestei veri



Spune-ne cu cine ții și îți spunem ce bere să alegi de la Târgul de Bere Auchan: fanii fotbalului pot alege acum din peste 300 de sortimente de bere din 25 de țări. Experiența târgului este completată de degustări în magazine, tombole și reduceri de până la aproape 50%.

Vara aceasta aduce una dintre cele mai așteptate competiții sportive ale anului – campionatul mondial, iar pentru mulți români serile de meci înseamnă mai mult decât fotbal: sunt ocazii de socializare, întâlniri cu prietenii și momente petrecute împreună. În acest context, alegerea berii potrivite devine parte din ritualul fiecărei partide urmărite acasă sau în deplasare.

Până pe 14 iulie, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Bere Auchan, clienții pot descoperi peste 300 de sortimente din peste 25 de țări, de la branduri consacrate și beri artizanale românești până la ediții speciale și noutăți internaționale. Oferta acoperă toate preferințele: beri blonde, brune, albe, roșii, craft, fără alcool sau fără gluten.

Pentru meciurile cu miză mare: beri lager clasice, blonde internaționale de bază

Dacă vrei berea care a însoțit meciurile de fotbal de zeci de ani, nu greșești cu clasicele internaționale. La ediția din acest an, ofertele pe seturi te ajută să aprovizionezi frigiderul înaintea oricărui meci important.

Mythos (Grecia) vine la prețul de: 4,39 lei/sticlă de 0,33 l, cu o reducere de 35%. E berea stadionului grecesc – ușoară, revigorantă, perfectă lângă o gustare sărată. Efes Draft (Turcia) la 5,99 lei/sticlă de 0,5 l (-25%) aduce un gust rotund și generos, excelent pentru meciurile de seară.

Pentru cei care preferă seturi economice, Carlsberg (5+1 sticle x 0,33 l – 24,89 lei, reducere 23% prin cardul MyCLUB Auchan) și Tuborg (doze 5+1 x 0,5 l – 17,49 lei, reducere 23%) sunt alegeri inteligente. Același format 5+1 îl găsești și la Bergenbier (17,99 lei, -28%), la Caraiman (16,89 lei, -18%) sau la Becks (19,99 lei, -23%).

Dacă vrei ceva cu tradiție boemă autentică, Pilsner Urquell în set de 6 sticle x 0,33 l costă 29,99 lei (-26%). Și pentru serile mai speciale, Heineken la sticlă de 0,66 l se găsește la 7,79 lei (-20%).

Aceste sortimente sunt potrivite pentru serile în care atenția trebuie să rămână la teren, iar berea completează perfect atmosfera.

Exploratorii de gusturi diferite găsesc 40 de etichete noi la Târgul de Bere Auchan

Meciurile sunt și un bun pretext pentru explorare. Anul acesta, Târgul de Bere aduce aproximativ 40 de etichete noi. Messina (Italia, „Cristalli di Sale”) – o bere blondă siciliană cu note ușor saline și o prospețime distinctă, acum la 9,99 lei/sticlă de 0,33 l (-40%). Ichnusa Anima Sarda (tot din Italia, Sardinia) vine cu un caracter mediteranean aparte: 8,49 lei/sticlă de 0,33 l (-36%).

Din Germania, Paulaner Weissbier apare ca noutate la sticlă de 0,33 l – 7,49 lei (-42%), o reducere remarcabilă pentru o bere de grâu nefiltrată de această calitate. Compatriotul său Bitburger Premium Pils la doză de 0,33 l se găsește la 4,49 lei (-31%).

La Goudale Rubis din Franța, un set de 6 sticle x 0,25 l cu fermentație înaltă și note fructate pronunțate, vine la 26,99 lei (-47%) – cea mai mare reducere dintre noutățile acestei ediții.

Pentru pasionații de experiențe diverse, fiecare meci poate deveni ocazia perfectă pentru a încerca o bere diferită și pentru a descoperi stiluri și arome din alte colțuri ale lumii.

Iubitorii de gusturi autohtone pot descoperi o varietate de sortimente românești

Un sfert dintre sortimentele românești prezente la târg provin din zona artizanală, semn că interesul pentru producătorii locali continuă să crească.

Capra Noastră – bere nefiltrată triplă, realizată de unul dintre cei mai apreciați producători artizanali locali – se găsește la 9,29 lei/sticlă de 0,33 l (-30%). Cu o concentrație ridicată și un gust complex, e alegerea perfectă pentru meciurile în care vrei o bere pe care s-o savurezi în ritm lent.

Zăganu blondă nepasteurizată (0,5 l – 9,79 lei, -20%) vine cu caracterul inconfundabil al munților Buzăului. Dacă preferi un lager curat și bine echilibrat, Clusa 1876 (0,5 l – 6,99 lei, -23%) sau Indigen bere blondă (0,5 l – 8,99 lei, -30%) sunt opțiuni excelente.

Meșterul Manole apare în set de 4 sticle x 0,5 l cu diverse sortimente la 38,36 lei (-33%) – ideal pentru un platou de degustare alături de prieteni.

Aceste beri sunt potrivite pentru consumatorii care caută arome mai complexe și vor să descopere diversitatea scenei craft din România.

Fanii gustului intens vor aprecia berile brune și negre

Vara nu înseamnă neapărat doar beri ușoare. Dacă ești genul care preferă un gust bogat și complex, secțiunea bere brună de la Târg are câteva opțiuni solide.

Leffe Brune (belgiană, cu note de caramel și ciocolată) – 8,39 lei/sticlă de 0,33 l (-30%). Guinness Draught la doză de 0,44 l costă 8,99 lei (-25%) – nici măcar nu mai are nevoie de prezentare. DAB Dark Beer din Germania (doză 0,5 l) oferă un gust prietenos de malț pus la un preț accesibil: 5,99 lei (-22%).

Dintre berile românești, Ursus Black (bere neagră, sticlă 0,33 l) la prețul de 4,79 lei (-20%). Iar pentru amatorii de bere de grâu în stilul bavarez întunecat, Apostel Weissbier Dunkel la doză de 0,5 l ajunge la doar 3,99 lei (-27%).

Pentru cei care strigă GOOOL în grup

Dacă urmărești meciurile cu o gașcă numeroasă, butoaiele de 5 litri sunt soluția perfectă: o singură achiziție, robinet inclus, bere proaspătă pe tot parcursul meciului.

La Târgul din acest an: Budweiser Budvar Czech Lager (keg 5 l – 69,90 lei, -31%), Bitburger Premium Pils (keg 5 l – 74,99 lei, -26%), Benediktiner Festbier (keg 5 l – 79,99 lei, -24%) și Paulaner Münchner Hell (keg 5 l – 84,99 lei, -28%).

Pe lângă sortimentele clasice, oferta include beri albe răcoritoare, variante fără alcool și ediții speciale pentru colecționari, ideale pentru serile de meci ale acestei veri.

Tips & tricks pentru iubitorii de bere:

Cardul MyCLUB Auchan deblochează reduceri suplimentare față de prețurile obișnuite ale Târgului – merită scanat la fiecare achiziție. Degustările în magazine îți permit să testezi sortimente noi înainte de a cumpăra în cantitate.

Târgul de Bere este disponibil în toate hipermarketurile și supermarketurile Auchan și ATAC, precum și pe auchan.ro, unde comenzile de peste 100 de lei care conțin produse din cadrul Târgului beneficiază de livrare gratuită.