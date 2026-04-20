Ghinion pe doi hoți din Bacău! Au fost prinși în timpul unei spargeri, de un polițist aflat în timpul liber

Azi-noapte, în jurul orei 24:00, Vlad, polițist în cadrul Poliției Municipiului Bacău – Secția 2, aflat în timpul liber, se îndrepta spre casă cu un taxi. La un moment dat, în zona unui pasaj din centrul orașului, a observat doi tineri a căror prezență acolo, la acea oră târzie, i s-a părut nejustificată.

Polițistul a coborât rapid din taxi și l-a chemat pe Andrei, un coleg din cadrul aceleași secții de poliție. I-au prins pe cei doi tineri, în timp ce furau băuturi carbogazoase dintr-o vitrină frigorifică stradală.

Cei doi au solicitat intervenția unui echipaj de la Secția 2 Poliție Bacău, care a preluat tinerii și i-a condus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor.

În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra acestora băuturile carbogazoase sustrase, precum și mai multe unelte pe care le-ar fi folosit pentru a desface lacătele vitrinei frigorifice.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, tinerii au sustras toate băuturile din acea vitrină frigorifică în noaptea de 15 spre 16 aprilie, apoi le-au depozitat într-un căruț metalic pe care l-au abandonat în apropiere.

Cercetările continuă pentru probarea întregii activități infracționale a celor în cauză.

