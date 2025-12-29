Gigantul american Northrop Grumman vrea să implice Aerostar Bacău în producția de sisteme radar mobile pentru a proteja spațiul aerian național și flancul estic al NATO

Compania americană Northrop Grumman, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de tehnologie aerospațială și de apărare, vrea să implice ROMARM și Aerostar Bacău în producția unor sisteme radar mobile avansate, destinate Armatei Române, potrivit profit.ro.

„Planificăm ca atât ROMARM, cât și Aerostar să coproducă componente ale sistemului G/ATOR și să acționeze ca depozit de aprovizionare pentru asistența continuă a sistemelor G/ATOR din România.

Numărul radarelor va depinde de numărul solicitat de România pentru a proteja spațiul său aerian național și flancul estic al NATO”, a declarat Craig Doty, Manager of Business Development la Northrop Grumman.

Fiecare dintre cele două companii românești a încheiat deja, în ultimele luni, acorduri de colaborare cu Northrop Grumman. Colaborarea gândită va viza inițial sistemele livrate României, iar pe viitor este posibilă extinderea la tehnologia destinată altor țări.

G/ATOR (Ground / Air Task-Oriented Radar) este un radar multifuncțional, mobil, capabil să detecteze și să urmărească simultan avioane, rachete, drone și artilerie, oferind supraveghere aeriană, controlul focului și managementul traficului aerian.

Tehnologia este utilizată, printre altele, de Forțele Marine și Forțele Aeriene ale SUA. Recent, Northrop Grumman a anunțat o actualizare software pentru radarul AN/TPS-80 G/ATOR (foto), care permite SUA să detecteze amenințări la distanțe mai mari și să răspundă mai rapid.