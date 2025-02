Gigi Becali susține că un afacerist din Bacău i-a cerut 350.000 de dolari în numele lui Călin Georgescu ca să aducă echipa lui Trump în România – UPDATE

UPDATE: Deputatul AUR Gigi Becali a declarat miercuri la Digi24 că Ovidiu Stănică i-a cerut bani ca să aducă o echipă a lui Trump în România în sprijinul lui Georgescu. Fost om de afaceri, fondator al Camerei de Comerţ şi Industrie-Bilaterală România-Columbia și consilier județean PPDD, Stănică s-a stabilit în Elveția.

G4Media a scris în 2023 despre Ovidiu Stănică, un român stabilit în Elveția, care susținea că s-a întâlnit cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, și cu președintele în exercițiu al Franței, Emmanuel Macron. Presupusele evenimente sunt prezentate pompos pe un site de politică externă deținut de Stănică, dar nu există nici o confirmare că au avut loc. Reporterul G4Media.ro i-a cerut lui Stănică fotografii din timpul întâlnirilor, dar acesta a invocat diferite motive pentru a refuza acest lucru.

Știrea inițială:

Gigi Becali a declarat marți la Antena 3 CNN că un afacerist din Bacău l-a contactat și i-a cerut 350.000 de dolari pentru a aduce pentru Călin Georgescu echipa lui Donald Trump.

„Un om de afaceri din Bacău, Oprean sau Oprișor sau așa ceva, e ceva atașat prin Belgia, m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu primul tur, adică între tururi. Pentru Călin Georgescu. Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo rude cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban. Apoi am pus pe cineva să-l întrebe pe Georgescu dacă îl cunoaște pe omul acesta. Mi-a zis că-l știe, dar că nu face parte din echipa lui. Ulterior, am vorbit cu altcineva din Bacău, voi știți despre cine spun, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc. Mi-a mai zis că Georgescu nu e susținut de nimeni, că i-a promis și Copos și alții bani, dar nu l-a ajutat nimeni. Eu, la momentul respectiv, eram de partea lui și l-aș fi ajutat. Dar, dacă nu m-a sunat, nu am mai plătit. Sănătate. Mi-a zis Hrebenciuc să nu mai dau nici un ban. Călin Georgescu nu mi-a cerut niciodată bani personal. Au venit alții să-mi ceară pentru el”, a declarat Becali, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai precizat că Ionel Rusen, implicat în escrocarea unui afacerist buzoian pentru 1 milion de euro, este mesagerul lui Călin Georgescu.

„Eu l-am sunat pe Georgescu imediat după ce a intrat în turul doi, după ce i-am deblocat numărul. El nu a răspuns, așa că i-am trimis un mesaj că sunt Becali și vreau să vorbesc cu el. A doua zi, a venit Rusen la mine și mi-a spus: ‘M-a trimis dl Georgescu să vă spun că nu poate vorbi acum, dar vă va contacta la momentul potrivit’. Clar că era mesagerul lui Călin Georgescu. De unde știa că i-am trimis mesaj?”, a explicat Gigi Becali.

În campania electorată din 2024, s-a vehiculat faptul că Robert F. Kennedy Jr. l-ar susține pe Călin Georgescu în cursa pentru Cotroceni și că ar veni în România pentru a-l sprijini. Reprezentanții săi au negat că oricare dintre aceste informații ar fi reale.