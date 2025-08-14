Grătar sau picnic de 15 august? Indiferent de opțiune, lasă curat în urma ta – amenzile sunt de până la 15.000 lei!

Minivacanța de 15 august este un bun prilej pentru a petrece câteva zile în natură, la o plimbare, la un grătar sau la un picnic. Indiferent de opțiune, e clar că vom avea după noi ceva de mâncare și cel puțin un PET sau o doză cu apă/suc, pe care e bine să avem grijă să nu le lăsăm în urma noastră, după ce le-am golit. Locul ambalajelor și al resturilor alimentare este doar în pubelele speciale, nicidecum aruncate prin parcuri sau păduri. Iar amenzile pot ajunge până la 15.000 lei.

Gunoaiele aruncate la voia întâmplării pe marginea drumului, prin pădure sau în albiile râurilor contribuie la creșterea fenomenului de poluare vizuală, pe lângă toate celelalte tipuri de poluare. Cu siguranță că atunci când alegeți locul pentru a petrece timpul în natură, fie că faceți sau un un picnic, nu veți opta niciodată pentru o zonă unde sunt împrăștiate gunoaie și resturi alimentare, ci unul curat, plăcut ochiului.

Singura soluție pentru a reduce impactul negativ al deșeurilor este colectarea selectivă și mai apoi reciclarea

De fiecare individ în parte depinde ca mediul în care trăiește să fie unul curat, deci sănătos.

Astfel, în loc să ajungă aruncate în natură, ori de câte ori mergem la un picnic în pădure sau la un grătar la iarbă verde, deșeurile trebuie strânse în saci separați și aruncate în pubelele dedicate: plastic și metal; carton/hârtie; sticlă; menajer.

În acest mod, fiecare are grijă ca mediul înconjurător să nu sufere de pe urma poluării și ar ajuta la economisirea a multor resurse naturale importante. Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.

Amenzi pentru cei care nu aruncă deșeurile corespunzător

Cei care nu respectă regulile de colectare selectivă și aruncă gunoiul la întâmplare sau lasă mizerie în urma lor riscă amenzi mari.

Este strict interzisă depozitarea/ abandonarea deșeurilor, din orice categorie, în alte locuri decât cele amenajate, iar aceste acțiuni sunt amendate de către instituțiile autorizate în conformitate cu prevederile legii: amendă cuprinsă între 5.000 – 15.000 lei, pentru persoanele fizice; amendă cuprinsă între 40.000 – 60.000 lei, pentru persoanele juridice.