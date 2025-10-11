GRATUIT! CSM Bacău, selecție pentru copiii de până la 10 ani, pentru haltere, box, atletism, lupte, kickboxing, șah, judo și fotbal

CSM Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, susține atât sportul de performanță cât și sportul de masă, și dă startul unui program gratuit de selecție dedicat copiilor de până la 10 ani, de pe raza municipiului Bacău, în următoarele ramuri sportive: haltere, box, atletism, lupte, kickboxing, șah, judo și fotbal.

Un număr de 10 ședințe gratuite pentru fiecare disciplina sportivă, astfel încât fiecare copil să descopere ce sport i se potrivește mai bine, încercând să acceseze 10 ședințe pentru fiecare ramură de sport.

Pentru înscrieri și întrebări: 0727.248.242, email: contact@csmbacau.ro.