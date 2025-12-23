Grav accident la Hemeiuș! Cel puțin o victimă, în urma coliziunii dintre 2 autoturisme

Un accident rutier grav s-a produs în această seară, marți, 23 decembrie, în jurul orei 17:00, în localitatea Hemeiuș, în zona pensiunii Margo, potrivit bacau.net.

Potrivit informațiilor transmise de martori aflați la fața locului, a avut loc un impact frontal între două autoturisme. În urma coliziunii, cel puțin o persoană a fost grav rănită. Martorii susțin că victima a fost scoasă din autoturism de un bărbat prezent în zonă, înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.

Vom reveni.