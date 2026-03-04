Grav accident rutier pe DN11, în apropiere de localitatea Măgura. O persoană a fost rănită!

Un grav accident rutier a avut loc, în această după-amiază pe D11, ruta Bacău-Onești, în apropiere de localitatea Măgura. În urma accidentului, o persoană a fost rănită scrie unupetrotus.ro.

Sursa foto: unupetrotus.ro

Potrivit IPJ Bacău, accidentul a fost provocat de un bărbat de 56 de ani, din comuna Cașin, care a intrat într-o depășire fără a se asigura.

„Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Caşin, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia de mers Oneşti către Bacău, în afara localităţii Măgura s-a angajat în efectuarea unei depăşiri fără a se asigura că din spate un alt autoturism era deja angajat în efectuarea manevrei de depăşire” – IPJ Bacău.

În urma accidentului, a rezultat o victimă – conducătorul auto al celuilalt autoturism, un bărbat de 32 de ani, din comuna Urechești.

Niciunul dintre cei doi conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.