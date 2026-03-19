Grinzile de la Podul Narcisa au ajuns în albia Siretului: amendă de 60.000 de lei aplicată de Garda de Mediu Bacău

Grinzile care s-au prăbușit de pe podul Narcisa au ajuns tocmai în albia Siretului, după ce firma contractată de Primăria Bacău a „scăpat” de ele fără documente legale și fără să asigure depozitarea acestora. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au aplicat o amendă de 60.000.

Intervenția a avut loc după ce mai mulți cetățeni au sesizat abandonarea unor cantități semnificative de materiale în zona inundabilă a râului. În urma verificărilor din teren, comisarii au identificat grinzi și dale din beton cu inserție metalică, rezultate din lucrările de punere în siguranță a Pasajului Letea, cunoscut drept Podul Narcisa.

Potrivit Gărzii de Mediu Bacău, o parte dintre aceste elemente au fost predate unei persoane fizice și au ajuns abandonate pe un teren privat situat în albia majoră a Siretului, în afara spațiilor autorizate.

Controlul a scos la iveală și alte nereguli: lipsa documentelor legale de transport pentru deșeuri, absența planului de gestionare a acestora, precum și neîntocmirea evidenței gestiunii.

Constructorul responsabil de lucrări a fost sancționat contravențional cu o amendă de 60.000 de lei pentru eliminarea și depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate. De asemenea, au fost aplicate avertismente pentru nerespectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor.

Comisarii de mediu au dispus măsuri obligatorii, printre care interzicerea depozitării deșeurilor în alte locuri decât cele autorizate și predarea acestora exclusiv către operatori autorizați, cu asigurarea trasabilității prin documente justificative.

Lucrările de punere în siguranță au fost încredințate de Primăria Bacău unei asocieri de firme formată din GDO-MOV Impex SRL, Procontrans CAI Ferate SRL și Via Carpatia Consul SRL, liderul asocierii fiind GDO-MOV Impex SRL. Contractul semnat a fost de 2,6 milioane de lei, fără TVA.

