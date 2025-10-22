Grozăvie la Moinești! Cadavrul unui nou-născut, găsit într-un sac menajer pe un câmp

Descoperire șocantă aproape de Moinești, județul Bacău. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit pe un câmp de către un localnic, potrivit Pro TV.

Omul a dat imediat alarma, iar Poliția și Parchetul au ajuns la fața locului. Zona în care a fost găsit bebelușul este în apropierea orașului Moinești, dar la câțiva kilometri depărtare de orice casă.

Un bărbat care lucra dimineața cu un tractor, într-un lan de porumb, a văzut ceva suspect.

Când s-a apropiat a văzut un sac menajer. Iar înăuntru, bărbatul a descoperit un nou-născut, fără viață. După ce omul a sunat la 112, pe câmp au venit anchetatorii, sub coordonarea unui procuror criminalist.

Aceștia au adus cu ei și un câine de urmă, în încercarea de a ajunge la persoana care a adus cadavrul în lanul de porumb. Anchetorii, ajutați de legiști, trebuie să afle vârsta bebelușului și cum a murit.

