Grup Șerban Holding finalizează o fermă modernă de găini la Orbeni. Producția estimată la 50 de milioane de ouă pe an va începe anul viitor sub brandul „Moldavia”

Grup Șerban Holding, companie cu capital românesc activă în agricultură și industria alimentară, a finalizat construcția unei ferme moderne de găini ouătoare în comuna Orbeni, județul Bacău. Potrivit ZF.ro, Investiția totală se ridică la 11,5 milioane de euro, dintre care 7,5 milioane provin din fonduri guvernamentale, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Noua unitate zootehnică include opt hale destinate găinilor ouătoare adulte, cu o capacitate totală de 160.000 de capete, și alte două hale pentru tineret de înlocuire, cu o capacitate de 40.000 de capete. Proiectul a presupus și achiziția echipamentelor și utilajelor tehnologice specifice creșterii găinilor la sol, la standarde europene de bunăstare și eficiență, precum și amenajarea infrastructurii necesare – drumuri interioare, spații verzi și utilități.

Fermele vor fi populate începând cu luna noiembrie 2025, iar producția de ouă va intra pe piață anul viitor, sub brandul „Moldavia”. Este estimată o producție anuală de circa 50 de milioane de ouă, echivalentul a aproximativ 2.750 de tone, provenind de la găini crescute la sol (cod 2).

Prin acest proiect, Grup Șerban Holding își propune să dezvolte o exploatație comercială la standarde înalte de bunăstare animală, eficiență energetică și sustenabilitate economică, lansând totodată un nou brand românesc de produse de calitate.

La nivel financiar, Grup Șerban Holding a raportat în prima jumătate a anului 2025 o cifră de afaceri consolidată de 147,6 milioane de lei, în scădere cu 37% față de aceeași perioadă din 2024. Profitul net a fost de 5 milioane de lei, în coborâre cu 54%.

Fondatorul Nicolae Șerban controlează 95,8% din capitalul social al companiei, evaluat la 311 milioane de lei. Acțiunile GSH au crescut cu 1,2% de la începutul anului, pe un rulaj total de 1,6 milioane de lei