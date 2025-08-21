Grup Șerban Holding investește în depozite frigorifice lângă autostrada A7, tronsonul Răcăciuni-Adjud

Grup Șerban Holding din Onești își consolidează investițiile în infrastructura de procesare și depozitare a legumelor. Compania a anunțat că în 2025 va atinge o capacitate totală de 21.500 de tone de depozitare frigorifică, cu obiectivul de a depăși 50.000 de tone până în anul 2028, scrie Economica.net.

Noile spații sunt amplasate strategic lângă viitoarea autostradă A7, pe tronsonul Răcăciuni–Adjud, zonă care va oferi un avantaj logistic important pentru distribuția la nivel național și internațional.

„Venim cu soluții pentru o agricultură eficientă! În anul acesta, 2025, atingem o capacitate de 21.500 tone depozitare frigorifică pentru legume, iar până în 2028 ne propunem să ajungem la peste 50.000 tone! Noile depozite, amplasate strategic lângă autostrada A7 (Răcăciuni–Adjud), ne permit să depozităm integral producția proprie, să oferim servicii integrate partenerilor industriali și retail să livrăm legume românești, ambalate și sortate la standarde înalte”, au transmis reprezentanţii companiei.