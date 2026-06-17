Grupare de români acuzată de spargeri în Belgia. Un membru a fost prins în Bacău

Un bărbat de 43 de ani din județul Bacău a fost arestat provizoriu de Curtea de Apel Bacău, în vederea extrădării în Belgia, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 16 iunie 2026, polițiștii Direcției de Investigații Criminale și ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacău, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Bacău, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Belgia.

Anchetatorii belgieni susțin că trei cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată specializată în furturi din locuințe, având ca scop obținerea unor sume importante de bani și bunuri de valoare.

Investigația a pornit după un furt comis în decembrie 2025 din locuința unor cetățeni belgieni, care au reclamat dispariția mai multor bijuterii, a unor colecții de monede și a unui ceas de valoare.

Pe parcursul anchetei, doi dintre membrii grupării, în vârstă de 37 și 45 de ani, au fost depistați în Belgia și se află în prezent în arest preventiv. Cel de-al treilea suspect, un bărbat de 43 de ani, a fost identificat pe teritoriul României, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare.

În urma perchezițiilor desfășurate în județul Bacău, polițiștii au descoperit și ridicat o parte dintre monedele și ceasul reclamate ca fiind furate, precum și alte probe relevante pentru anchetă.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Reprezentanții Poliției Române au precizat că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.