Gunoaie strânse timp de 40 de ani de un bărbat din Dofteana, aruncate cu ordin judecătoresc

Curtea unui bărbat din comuna Dofteana a ajuns un focar de infecție de nesuportat de consătenii care, exasperați de mirosuri, au reușit să rezolve problema în instanță.

Astfel, printr-un ordin judecătoresc, curtea bărbatului a început să fie golită de gunoaie. De 4 zile muncesc angajații primăriei să strângă gunoaiele şi abia se vede un progres, potrivit stirileprotv.ro.

Vecinii bărbatului în vârstă de 63 de ani, din comuna Dofteana, județul Bacău, spun că de o viaţă acesta a tot adunat gunoaie şi problemele s-au agravat mai ales de când a rămas fără serviciu. Oamenii au încercat să discute cu el, dar nu au găsit înţelegere şi zona a devenit treptat o groapă de gunoi.

Reporter: De câţi ani durează această situaţie?

Mihai Apetroaie, localnic: Eu cred că de peste 30-40 de ani. Am eu 44 de ani şi a cărat încontinuu, şi cu bicicleta şi apoi a luat trocariciul ăla. Asta e pasiunea lui, aşa a zis.

Ioan Bujor, primar Dofteana: Cetăţenii au venit şi au spus „dom’le, nu putem rezista în acest sat de mirosuri”. Nu s-a putut sta de vorbă cu dumnealui, spunând că este singura lui sursă de trai. Amendă a primit de la Poliţia Locală şi apoi am informat Garda de Mediu. Am fost nevoiţi să îl acţionăm în judecată.

De 4 zile utilajele primăriei au intrat să cureţe zona. Până acum au fost încărcate mai bine de 30 de camioane cu tot felul de deșeuri. Angajaţii de la salubritate spun că nu au mai întâlnit un asemenea caz.