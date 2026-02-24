Guvernul reintroduce unele reduceri la taxele și impozitele locale. Vezi ce opțiuni au cei care au plătit deja!

Guvernul pregătește reintroducerea unor reduceri la impozitele locale majorate la începutul anului. Persoanele care și-au achitat deja taxele pentru locuințe, terenuri sau autoturisme vor putea opta între restituirea diferenței sau regularizarea sumelor anul viitor.

Guvernul urmează să modifice din nou nivelul taxelor și impozitelor locale, printr-o ordonanță de urgență care va reintroduce o parte dintre reducerile eliminate la începutul anului. Măsurile vor fi aplicate chiar din 2026, iar contribuabilii care au achitat deja sumele stabilite inițial nu vor pierde bani, potrivit profit.ro.

Conform informațiilor apărute, cei care au plătit integral impozitul pe clădiri, terenuri sau autovehicule vor avea două variante: fie li se va restitui diferența de bani, fie aceasta va fi compensată cu obligațiile fiscale din anul următor. Alegerea va aparține contribuabilului.

Modificările vin după ce majorările operate în ianuarie au dus la creșteri semnificative ale impozitelor, în unele cazuri de aproximativ 80%, ca urmare a eliminării unor facilități și a modificării bazei de calcul.

Autoritățile au decis acum să reintroducă parțial reducerile pentru locuințele vechi, însă la un nivel mai mic decât anterior.

Astfel, pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani se va aplica o reducere de 15%, iar pentru cele mai vechi de 100 de ani reducerea va fi de 25%. Înainte de modificări, aceste discounturi erau de 30%, respectiv 50%.

În cazul persoanelor cu handicap, în coaliție s-a discutat de o reducere cu 50% a impozitului pentru prima locuință, unde se află domiciliul beneficiarului, și o reducere tot de 50% a impozitului pentru primul autovehicul, cu condiția să fie de capacitate cilindrică mică.

Deciziile finale vor fi stabilite prin ordonanță de urgență, după finalizarea consultărilor din cadrul coaliției de guvernare.