„Haideți să fim cu toții parte a poveștii muzicale!”. Interviu cu organizatorul primului festival de Blues din Bacău, Cătălin Horodincă

În perioada 21-23 iunie, Insula de Agrement din Bacău va fi gazda primului festival de blues din oraș. Un eveniment care, sunt convinși organizatorii, va prinde rădăcini în orașul lui Bacovia. Despre ce înseamnă „Insula de Blues”, despre activitățile ce vor avea loc pe lângă muzica de cea mai bună calitate, dar și planurile viitoare, am stat de vorbă cu Cătălin Horodincă, directorul festivalului.

Cum ți-a venit ideea sa faci un festival de Blues în Bacău?

Ei bine, ideea unui festival de blues e relativ veche, totul pornit de la „rătăcirea” mea pe cărarea blues-ului din anii 2016 și 2017, când m-am ocupat cu producția FBF – Focșani Blues Festival.

Bacăul a apărut natural, după cei 5 ani petrecuți aici, cu Insula de Agrement ca locație ideală pentru un mic festival boutique, și cu oameni faini care stau ascunși în case, dar doritori de cultură interesantă și nouă.

Care este conceptul sau tema principală a festivalului de Blues din acest an?

Conceptual, blues-ul nu are o formă sau o temă anume, el îmbrățișând genuri și stiluri diferite, asa cum am încercat anul asta, la prima ediție, cu funk, soul, rock și clasic blues.

Cum ați ales artiștii și formațiile care vor participa la festival?

In anii petrecuți în mijlocul fenomenului de blues am cunoscut multi artiști cât și multi agenți de artiști, cu care am rămas în legaturi bune si strânse de-a lungul anilor, și a fost ușor sa găsim cea mai bună rețetă pentru Insula de Blues 21-23 Iunie 2024.

Cele 3 trupe romanești, Vali ‘Sir Blues’ Răcila & Raul Kusak, Nightlosers, cât și Soul Serenade, sunt la sufletul meu de mulți ani, așa că a fost ușor cu ei, abia așteptând cu toții să ne revedem într-un context nou și diferit, pe care ei îl anticipau demult, și anume un mic festival, cu mine la cârma lui.

Care sunt principalele locații și spații pentru concerte și evenimente din cadrul festivalului?

Am ales iarba și umbra copacilor de pe Insula de Agrement, și asta pentru că locul e superb, parcă special făcut pentru festival, și numai Insula de Blues, cât și alte evenimente de dinainte sau de după.

E intim, ușor de ajuns, frumos și spectaculos.

Ce măsuri de siguranță și securitate sunt luate pentru a asigura buna desfășurare a festivalului?

Suntem în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău pentru a asigura protecția Poliției Locale Bacău, în parteneriat cu o firmă renumită de securitate, cât și o supraveghere video a Sit-ului.

Cum vă planificați promovarea evenimentului în Bacău și în alte orașe din apropiere?

Cu bucurie vă spun că , cel puțin metodele stradale vor fi inedite, intenția noastră este de marleting verde, atât de noile piste de biciclete, cât și pe apa din jurul insulei, eu personal fiind pasionat de Stad Up Paddle boarding, am ales să ies cu placa și cu steagul în spate și să promovez festivalul pe apă.

Zona stradală e acoperită cu voluntari inimoși, îmbracați cu tricouri de festival , steaguri, bannere umane, și biciclete cu bannere mobile.

Cromatica graficii este veselă și clar și atrage inevitabil atenția asupra ei, așa că oamenii se întreabă cu mirare, ce poate fi atât de interesant și nou în Bacău!

Bineînțeles că există și zona de online, cu postări pe social media, biografii ale artistiolor, multe povești de blues, video-uri de promovare, cât și multe altele.

Pe lângă muzică, vor fi multe alte activități pentru participanți

foto: Cătălin Horodincă, directorul festivalului Insula de Blues

Care sunt activitățile conexe sau evenimentele speciale organizate în paralel cu festivalul?

Festivalul Insula de Blues nu este doar despre serile de muzică din cele trei zile dedicate, ci și despre tot ce se vă întâmpla în Sit în zilele de sâmbăta și de duminică, sau lângă Sit, pe apă, sau prin oraș.

Lista este extrem de ofertantă și de complexă, cu Ateliere de artă și de creație, Ateliere de Yoga și Meditație, Ateliere de beauty, Degustări de vinuri, unicul și faimosul deja Ham.Ham.Bar, unde cățeii și părinții lor vor putea trai momente frumoase.

Sporturi de apă, cu caiac, bărci, paddle boards, tururi organizate de pictura murala, cât și alte recomandări de activități conexe, fac, cu toate, un eveniment complex și plin de amintiri și de emoție.

Ce facilități și servicii sunt disponibile pentru vizitatori, cum ar fi mese, toalete, puncte de prim ajutor etc.?

Sit-ul va avea 2 zone de Food, una cu 3 rulote de sărat, și o zonă cu 2 de dulce, vor fi un Wine.Bar, cât și un Bar.Bar cu răcoritoare, apa și alte bunătăți alcoolice, cât și doua corturi de bere la draft.

Vor fi suficiente toalete pentru a acoperi nevoia festivalului, iar punctul de prim ajutor este asigurat de Serviciul de Ambulanță Bacău.

Care este filosofia sau obiectivele principale ale festivalului de blues în ceea ce privește impactul cultural și comunitar?

Acum mulți ani, la Focșani, renumitul bluesman, AG Weinberger, m-a întrebat care sunt motivele pentru care am decis să facem blues într-un mic orășel de provincie, și am ezitat puțin cu răspunsul, pentru ca, ulterior, să îmi dau seama, așa cum se prea poate întâmpla la Bacău, să putem promova un gen muzical ușor necunoscut multora, să avem mulți copii în festival, și pentru a face asta, am decis să avem accesul liber celor până în vârstă de 15 ani, că să experiemteze deopotrivă, mici și mari, un eveniment unic în peisajul cultural și muzical ar urbei bacoviene.

Impactul asupra comunității vă fi spectaculos, și numai prin prizma efectelor financiare, cu beneficii în multe industrii, dar mai ales prin ce poate el produce în viitorul apropiat cât și cel depărtat.

Cum implicați comunitatea locală și artiștii locali în cadrul festivalului?

Așa ce mă bucur că în cei 5 ani de când sunt în Bacău am întâlnit o sumedenie de echipe de oameni de mare calitate profesională, pe care i-am întrebat daca își doresc să se implice în proiect, și cu toții, fară de excepție, au ridicat mâna cu entuziasm!

Aș fi vrut să invit și artiști locali de muzică blues din Bacău, dar, deocamadata, încă se sudează echipa,așa că viitorul este deschis pentru scena de blues locală.

Ce așteptări aveți de la această primă ediție a festivalului de blues în Bacău și care sunt planurile pentru viitoarele ediții?

Cu sinceritate, mă aștept ca proiectul să fie extrem de bine primit de băcăuani, deși va exista o anumită reticență cu privire atât la genul muzical, cât și la unele trupe cu nume necunoscut de pe line-up, dar blues-ul este despre o poveste, despre emoții complexe, despre amintiri, toate o mare amprentă în viețile personale, cât și în cele ale comunității locale.

Deja suntem în discuții cu artiștii pentru Pagina Doi a Festivalului Insula de Blues 2025, și asta pentru a fi siguri de prezența lor în Bacău, iar viitorul ușor apropiat va aduce multe surprize, așa că invităm pe toți cei ce au curaj și încredere, să achiziționeze abonamente din timp, și asta pentru că sunt în număr limitat, de pe platforma iabilet.ro.

Va fi frumos și bun!

În încheiere, un mic mesaj personal?

Eu sunt focșănean get-beget, cu trăiri profesionale și personale prin multe colturi de lume, apropiate , sau îndepărtate, și mereu am simțit să vin acasă.

Au fost multe momente de dezamăgire legate de România, și încă sunt, dar am învățat să schimb modul în care privesc oamenii, locurile și situațiile, iar Bacăul, credeți sau nu, are un extrem de mare potențial, în mare parte Uman, de infrastructură, cât și financiar, iar eu am mare încredere în oameni și în capacitatea lor de a fi buni și darnici, receptivi și inteligenți.

Notele muzicale pe care le scriem acum pe partitura Paginii Unu a primului Festival de blues din Bacău, au o singura culoare, iar ‘ opera ‘ este dedicată tuturor celor ce vor să o scrie, să o accepte, să o primească, și să o asculte.

Toate informațiile importante legate de festival, harta, program, regulament, le veți putea găsi, în curând, pe pagina oficială de social media, la @Insuladeblues!