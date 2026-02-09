HARTA prostituției din România! În județul Bacău activează 450 de lucrători sexuali

Fenomenul prostituției din România este strâns legat de nivelul de dezvoltare economică al județelor și de mediul urban, iar Bacăul se înscrie în tendințele naționale, în care activitatea a devenit tot mai puțin vizibilă în spațiul public și s-a mutat aproape integral în mediul online.

Ilustrație: Harta cu distribuția lucrătorilor sexuali la nivel național, în 2026. Sursa: ziaruldeiasi.ro

La nivel național, în 2026 sunt estimate aproximativ 22.518 persoane implicate în prostituție, dintre care aproximativ 95% sunt femei, potrivit unei analize privind distribuția teritorială și socio-economică a fenomenului, potrivit unei hărți cu distribuția numărului de lucrători sexuali – sursa ziaruldeiasi.ro.

Datele arată că activitatea este concentrată în special în marile centre urbane și în județele cu economii dezvoltate, unde cererea este mai ridicată. Bucureștiul se află pe primul loc, cu aproximativ 4.494 de persoane, urmat de județe precum Cluj (1.239), Brașov (1.154), Constanța (1.135), Timiș (1.126) și Prahova (851).

La polul opus, județele mai puțin dezvoltate economic înregistrează valori mult mai mici, precum Călărași (103), Harghita (103), Ialomița (80), Covasna (65) și Sălaj (59).

În top național (exceptând municipiul București), județul Bacău, cu 452 de lucrători sexuali, se situează undeva la mijlocul clasamentului. La nivel regional, este depășit de Iași (657), Galați (588) și Suceava (535).

Specialiștii subliniază că, în ultimii ani, prostituția de stradă a devenit tot mai rară, fenomenul mutându-se aproape complet în mediul online, unde serviciile sunt promovate pe platforme digitale și desfășurate în spații private. Această transformare face activitatea mai greu de monitorizat și de estimat.

Un alt element important este mobilitatea internă, multe persoane deplasându-se între orașe pentru a-și diversifica baza de clienți și a menține nivelul veniturilor.

Din punct de vedere legal, prostituția nu mai este incriminată în România din 2014, însă proxenetismul și exploatarea sunt infracțiuni, iar solicitarea de servicii sexuale este sancționată contravențional.

Potrivit analizei, fenomenul rămâne corelat cu nivelul veniturilor, gradul de urbanizare, potențialul economic și vulnerabilitățile sociale, reflectând inegalitățile existente între regiuni.